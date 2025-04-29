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مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 125 عامًا على إنشاء مدرسة سان جبرائيل

الإسكندرية
الإسكندرية

 نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال قسم مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات بالتعاون مع مدرسة سان جبرائيل؛ فعالية بعنوان "رحلة استكشافية احتفالًا بمرور 125 عاما على إنشاء وتأسيس مدرسة سان جبرائيل، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

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وعلى هامش الاحتفالية قدم القسم سلسلة من المحاضرات عن طرق البحث، والتصوير الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، والتوثيق، والصحافة. 

وأثمرت تلك المحاضرات والأنشطة عن إنتاج الطلبة المشاركين كتاب مجمع وموثق، يعتبر بمثابة مرجعًا هامًّا لتاريخ مدرسة سان جبرائيل.

 

 وتضمنت الاحتفالية كلمات افتتاحية تم تسليط الضوء بها على أدوار الأطراف المشاركة، كما تم تقديم فيديو عن تاريخ مدرسة سان جبرائيل لمدة تعدت قرن من الزمان، عرض من خلاله دورها المجتمعي الكبير عبر حقب زمنية مختلفة. بالإضافة إلى أنه قد تم تكريم الإدارة العليا لمدرسة سان جبرائيل والطلبة المشاركين، وهيئة التدريس والإشراف بالمدرسة، ومقدمي ورش العمل والمحاضرات.

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