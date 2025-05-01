رحيل رونالدو على الطاولة، النصر يجهز قرارات عاصفة بعد توديع دوري أبطال آسيا

ذكرت تقارير سعودية أن إدارة نادي النصر السعودي، ستجتمع لمناقشة أسباب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته أمام كاواساكي الياباني بنتيجة 3-2 مساء أمس الأربعاء.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن هناك من يطالب داخل النصر السعودي بتوجيه الشكر لكل من كريستيانو رونالدو والمدرب ستيفانو بيولي.

كما أن هناك اتجاها لبيع أو إنهاء عقد سلطان الغنام أو إبعاده إلى دكة البدلاء بشكل دائم، وعدم تجديد عقود علي لاجامي وعبدالرحمن غريب.

وكشفت التقارير أن النصر قرر التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي مميز.

كما انتشر رد فعل مؤثر وغريب لـ كريستيانو رونالدو عقب خروج نادي النصر السعودي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته أمام كاواساكي الياباني بنتيجة 3-2.

https://x.com/FCB_ACEE/status/1917659988492783880?t=ZHbeoM_7MqHUnw2rO0EHgw&s=19

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، الذي امتد لست دقائق، تحولت المباراة إلى مواجهة مباشرة بين رونالدو ضد لويس ياماجوتشي حارس مرمى كاواساكي الذي أبعد بقدمه ركلة حرة سددها النجم البرتغالي وتسديدة أخرى من رونالدو، الذي أضاع فرصة التعادل من محاولة ثالثة بعدما راوغ الحارس ولكنه تعثر قبل أن يسدد في المرمى الخالي.

وبعد صافرة النهاية، ظهر رونالدو واقفًا وحيدًا في منتصف الملعب وهو يتحدث إلى نفسه ويلوح بيديه بحركات غريبة توحي بلومه الذاتي على إضاعة الفرصة الذهبية التي كانت ستمنح فريقه التعادل، في مشهد ترك أثرًا دراميًّا كبيرًا لدى عشاق "الدون".

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