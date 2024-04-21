الخير فى غيطان الغربية، انطلاق موسم حصاد البصل والكيلو بـ5 جنيهات (بث مباشر)

شهدت محافظة الغربية، انطلاق موسم حصاد البصل الذى يعد من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة والذي يدر دخلًا مجزيًا للمزارع.

استخدامات البصل

ويستخدم البصل في تغذية الإنسان والأغراض الطبية فيما يوفر مصدر دخل يومى للعمالة اليومية من الرجال والنساء مما جعل هناك إقبالا كبيرا من المزارعين على زراعة محصول البصل.

وقال مصطفى أبو سليمان أحد أهالي ومزارعي البصل بقرية شرشابة لـ"فيتو" خلال بث مباشر عبر صفحتها بـ"فيس بوك" أن بداية الموسم مبشرة بالخير وسوف يتم خفض سعر البصل نتيجة للحصاد وأن سعر الكيلو من الأرض بعروشه من ٥.٠٠ وحتى ٨.٠٠ جنيه.

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وعن مراحل زراعة البصل قال أبو سليمان إن أهم مرحلة هى "مرحلة إنتاج الأبصال" وتتكون البذور في موسم النمو الثاني "مرحلة إنتاج البذور" والتلقيح خلطي بالحشرات ويزرع البصل إما منفرد أو محمل على المحاصيل الأخرى ويعتبر محصول البصل واحد من الحاصلات الزراعية التي ازدادت معدلات الطلب عليها نظرًا وتلبيتها لمعايير الجودة والمواصفات القياسية المطلوبة بأغلب المنافذ التصديرية وهي المسألة التي تفرض على المزارعين الالتزام بتطبيق كافة التوصيات الفنية، التي تضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة وأفضل حصاد اقتصادى.

نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي

جاء ذلك لمناقشة آلية نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي والكميات المنقولة المتواجدة حاليا بدفرة والمحلة وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

كما ناقش المحافظ آلية تشغيل مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة لاستيعاب أكبر كمية من التدوير ونقل المرفوضات للمدفن الصحي بالسادات بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة وصيانة أسطول النقل بطنطا والمحلة فضلا عن متابعة متعهدي القمامة بالقرى وعمل مستهدف يومي للنقل للسادات.

ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بعرض تقرير يومي عن نقل المرفوضات اليومية لمدينة السادات.