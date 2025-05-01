الخميس 01 مايو 2025
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حوادث

حكاية إحراق عامل لسيارة مقاول في الشروق وقرار عاجل من النيابة

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

أقدم عامل على إضرام النيران في سيارة مقاول عقب إلقاء زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال داخلها انتقاما منه بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وعقب القبض علي المتهم تمت احالته الي النيابة التي تباشر التحقيق معه وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة.

وكانت مباحث قسم شرطة الشروق تلقت بلاغا من مقاول يتهم فيه عامل باضرام النيران بسيارته بمنطقة الشروق، وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ.

وكشفت التحريات أن المتهم ألقى زجاجة بها مادة البنزين المشتعل داخل سيارة المجني عليه بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن تفحمها بالكامل دون وقوع أية إصابات بشرية. 

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث الشروق في ضبط المتهم وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحجز المتهم على ذمة تحريات المباحث الجنائية. 

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قسم شرطة الشروق منطقة الشروق الشروق النيابة العامة

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