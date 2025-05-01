محمد رمضان يهدي عمال مصر هذه الأغنية بمناسبة عيد العمال

أهدى الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” أغنية “الهمة” لكل عامل مصري في عيد العمال الموافق 1 مايو.

وحرص رمضان على تقديم التهنئة لكل عمال مصر في عيدهم، وكتب: “احتفل بكل عامل مصري يوم عيده، النهاردة 1 مايو ‫عيد العمال‬ كل سنة وكل عمال مصر‬ بخير وصحة وسعادة”.

وتابع: “أغنية ‫الهمة‬ إهداء لكل عامل مصري سواء في القطاع العام أو الخاص.. الأغنية دي ألحان الشيخ سيد مكاوي”.

أغنية الهمة من كلمات أمير طعيمة وألحان سيد مكاوي وتوزيع نادر حمدي، وسبق أن طرحها رمضان في 27 مارس الماضي كإهداء من برنامج “مدفع رمضان” لعمال مصر.

محمد رمضان يطرح أغنية رمضونا

وقد طرح محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية مساء أمس والتي تأتي بعنوان رمضونا وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وظهر محمد رمضان في الأغنية، وهو يرتدي تيشرت مشابه لزي المنتخب الأرجنتيني، ومدون عليه رمضونا ورقم 1.

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