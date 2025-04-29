حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات للنصب في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين في القاهرة، بدعوى توفير فرص عمل لهم في الخارج 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقت مباحث مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام 3 عاطلين لاثنين منهم سوابق جنائية، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في النصب علي المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، واستولوا على أموالهم بهذه الوسيلة.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على مجموعة من جوازات وتأشيرات السفر المزورة، بالإضافة إلى عدد من الأختام والأكلاشيهات المزورة، وعقود عمل ومحررات رسمية مزورة منسوبة لجهات مختلفة، فضلًا عن كارنيهات مزورة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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