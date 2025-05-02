تعرف على موارد هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته لعامة هذا الأسبوع نهائيا، على مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، وتحويلها إلى هيئة عامة اقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل.

تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية

ونص مشروع القانون على تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية عامة، يكون لها الاستقلال المالي، بما يساهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 6%.

موارد هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

كما حدد مشروع تعديل قانون الثرورة المعدنية، موارد الهيئة، حيث تنص المادة (31 مكررًا 5) على:

تتكون موارد الهيئة من:

١- ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات.

۲- عائد استثمارات أموال الهيئة.

3- مقابل الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير وكذا أي حصيلة أخرى نتيجة نشاطها.

4- قيمة فائض موازنة الهيئة الذي يتم ترحيله سنويًا.

5- الهبات والمنح والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.

٦- حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال.

7 - حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

يكون لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية موازنة مستقلة

كما نص مشروع تعديل قانون الثرورة المعدنية في مادة (31 مكررًا 6) على:

تكون للهيئة موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتودع مواردها في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، بعد موافقة وزير المالية، وذلك للتعامل منها على مواردها ومصروفاتها، طبقا للوائح المالية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى، على أن تؤول نسبة ٣٥٪ من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة.

نسبة ما يؤول إلى الخزانة العامة للدولة من هيئة الثروة المعدنية

وفي كل الأحوال يجب ألا تقل نسبة ما يؤول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بختامي العام المالي ۲۰۲۳/۲٠٢٤ على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة.

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