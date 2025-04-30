الأربعاء 30 أبريل 2025
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سياسة

كيف يتشكل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية؟

تشكيل مجلس إدارة
تشكيل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، على مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، والذي يقضي بتحويلها إلى هيئة عامة اقتصادية.

 

تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية 

ويتضمن مشروع القانون تحويل  الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية عامة، لها الاستقلال المالي، بما يساهم في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 6%.

 

تشكيل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

وتضمن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تشكيل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث تنص المادة (31 مكررًا 2) على: يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك على النحو الآتي:

-        رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة).

-        ستة أعضاء من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة.

-    ممثل عن وزارات (الصناعة، الدفاع، المالية، البيئة) يرشحهم الوزير المعني بشئون كل وزارة. 

-        ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يرشحه رئيس الاتحاد.

-        اثنان من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة.

وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه.

يشار إلى أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أقر استبدال هيئة الثروة المعدنية لتكون هيئة اقتصادية، وفقا لما نصت عليه المادة (31 مكررًا): هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص.

 

ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.

 

 اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

وحدد تعديل قانون الثروة المعدنية، اختصاصات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، حيث نصت المادة (31 مكررًا 1) على: تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك كله بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، فضلًا عما هو منصوص عليه في هذا القانون، أن تتخذ على الأخص ما يلي:

 هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تضع استراتيجية متكاملة للبحث

١ - وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها.

٢- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

٣ - اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل في القطاع التعديني.

 

الإشراف على العمليات التعدينية

4- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية.

5- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية، من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريًا، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات، والتقدم في الطروحات المنشورة عليها، وذلك وفقا للوائح المنظمة لذلك.

6- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين، وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص.

 

دعم البحث العلمي والتطوير في مجال التعدين

7- دعم البحث العلمي والتطوير في مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية، للاستفادة من الخبرات العالمية، ومواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

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