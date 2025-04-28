وزير الشئون النيابية يكشف حقيقة تداخل تشريع الثروة المعدنية مع قانوني البيئة والمحميات

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية، الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، مؤكدا أن مشروع القانون كان ضمن توصيات الحوار الوطنى بتحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة، وهو ما قد نص على ذلك التشريع الجديد.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية، بحضور وزير البترول، كريم بدوى.

واستعرض فوزى، سبب الحرص على تحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة، موضحا أن الدستور ينص على حسن استغلال الثروات الطبيعية والتعدينية، وأن بموجب ذلك التعديل، سيكون للهيئة حق التوسع فى الاستثمارات والتوجه للتصنيع للمنتجات وتصدير المعادن والخامات فى شكل منتجات صناعية، بدلا من الاكتفاء باستخراج المعادن وتصديرها فى صورة خامات، بما يعود بعائد اقتصادى جيد على الدولة المصرية.

وزير الشئون النيابية والقانونية

وحرص وزير الشئون النيابية والقانونية، على التأكيد على عدم وجود تداخل بين تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، مع قانونى البيئة والمحميات، قائلا،: إذا كان هناك أي تخوف أن هذا المشروع له أي تعارض مع قانون البيئة والمحميات الطبيعية، فهذا غير صحيح لأن القانونين الآخرين هما قانونين خاصين بالنسبة لقانون الثروة المعدنية، أى لا يمكن لذلك القانون الجديد تعديلهما، وأكبر دليل على حسن النوايا، أنه عندما طلبت وزيرة البيئة من وزير البترول أن يمثل عضو من الوزارة في الهيئة لم يفكر الوزير في طلبها ووافق على الفور.

تنسيق بين وزارتي البترول والمالية

وذكر فوزى أن هذا المشروع شهد تعاونا لافتا بين وزارتي البترول والمالية، وكان به تنسيقا على أعلى مستوى تحت مظلة مجلس الوزراء، كما أنه يعد نموذج للتعاون والتكامل بين السلطات، فلم تتعصب الحكومة لرأيها، وآثرت مشروع قانون النائب محمد إسماعيل بما أنه يلبي أهداف وزارة البترول.

كما حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على متابعته وإدراجه لمشروع قانون تعديلات قانون الثروة المعدنية في جدول أعمال الجلسة، كما وجه إليه الشكر لحرصه على ما يمكن تسميته بـ "الذوق التشريعي" حسب وصفه، متابعا، أن ذلك المصطلح يعني أننا نقوم بعمل قوانين بسيطة مفهومة مجمعة وليس قوانين مجزئة.

التشريعات متقنة ومتعددة

وقال فوزى: يجب أن يدرك الشعب المصري أن التشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة في القطاعات كلها وأشهد الله أن هذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية والعمل والمسؤولية الطبية أعباء كثيرة تم مواجهتها برباطة جأش.

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