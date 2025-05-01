تحقيقات موسعة في العثور على جثة شاب بأحد شوارع مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب عثر عليه متوفيا بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص ملقى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر متوفى في ظروف غامضة.

تم فرض كردون أمني بمحيط المكان، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة وأصدرت قرارها المتقدم.

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