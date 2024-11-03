النيابة تطلب التحري حول العثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس بزهراء مدينة نصر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات التحريات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة أسفل عقار بشارع حسني مبارك متفرع من شارع الميثاق.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس.



تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.