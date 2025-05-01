إحالة عاطلين بتهمة الاتجار في الأقراص المنشطة المهربة بمدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطلين لاتهامهما بالاتجار في الأقراص المنشطة المهربة جمركيا، للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهما عن الاتهامات المسنوبة إليهما.

تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام عاطلين مقيمان بدائرة القسم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيًا.

بجمع المعلومات وعمل التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهمين يزاولان نشاطا إجراميا تخصص نشاطه في الاتجار بالأقراص المنشطة المهربة جمركيا، ويتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر مكانا لمزاولة نشاطهما الآثم.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان وعثر بحوزتهم على 2000 قرص منشط "مهرب جمركيًا"، ومبالغ مالية “من متحصلات نشاطهم الإجرامى”، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة وتجارتهما غير المشروعة، وذلك بقصد تحقيق مكاسب مالية كبيرة بسرعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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