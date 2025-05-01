وزير الري: نعمل على رفع كفاءة الترع والتأهيل الدوري للمجاري المائية (صور)

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الخميس، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تأتي في إطار متابعة أعمال التطهيرات ومراجعة الموقف المائي ومعدلات الأداء بمنظومة الري.

وشهدت الجولة مناقشة مستفيضة حول خطة الوزارة في رفع كفاءة الترع والمصارف داخل نطاق محافظة الغربية، إلى جانب مراجعة إجراءات تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في ظل التحديات المائية الراهنة.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الزيارة تعكس التنسيق الكامل بين المحافظة ووزارة الري في تنفيذ خطط الدولة المتعلقة بإدارة المياه، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهود الميدانية لتأهيل المجاري المائية وتطهيرها بشكل دوري. وأضاف في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدولة بعيد العمال، نوجه خالص الشكر والتقدير لكل عامل مخلص يشارك في تنفيذ هذه الأعمال الحيوية على أرض الواقع، فهم الجبهة الأولى في مشروعات التنمية.

من جانبه، أعرب الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة الغربية في تنفيذ مشروعات الوزارة، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين كفاءة البنية التحتية للري. وقال: “عمال الوزارة وأجهزتها المعاونة يبذلون جهدًا مشكورًا في مواقع العمل، ونعمل على دعمهم بكل الإمكانات لمواصلة تنفيذ خطط التطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة”.

وتأتي هذه الزيارة في ضوء استراتيجية الوزارة لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطهير المستمرة، وضمان الجاهزية الكاملة لشبكة المجاري المائية خلال فترات الذروة، بما يُسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين.

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