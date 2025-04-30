الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

استقرار الأحوال الجوية في الغربية (فيديو)

استقرار الأحوال الجوية
استقرار الأحوال الجوية بالغربية، فيتو

تشهد الأحوال الجوية بمحافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار، إذ يسود مدن المحافظة طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف خلال ساعات الليل وفي الساعات الأولى من الصباح.

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وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة بمدن محافظة الغربية تتراوح ما بين 13 درجة و٣٠درجة،

بدوره، أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما ورد في تقارير هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات الجمهورية، منها الغربية.

 

وأكد محافظ الغربية أن غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة، وكافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، تم ربطها بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميداني للتأكد من جاهزية بالوعات صرف الأمطار، ومخرات السيول، ومعدات الطوارئ، والتنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتدخل السريع حال وجود أي بلاغات.

الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار خلال فترة نشاط الرياح

وأوضح المحافظ أن هناك توجيهات واضحة بالتعامل الفوري مع تجمعات المياه والرياح الشديدة، ومراجعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية واللوحات المعدنية، حرصًا على سلامة المواطنين، مع مناشدة أبناء المحافظة بتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار خلال فترة نشاط الرياح، وتقليل الحركة على الطرق وقت ذروة الطقس السيئ.

وأشار اللواء الجندي إلى أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون تأثر.

واكد المحافظ على جاهزية المحافظة للتعامل مع أية مستجدات، مشددًا على أن الأولوية القصوى في هذه الفترة هي الحفاظ على سلامة المواطنين والاستجابة السريعة لأي طوارئ.

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