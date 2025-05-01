قبل ختام الجولة الـ 34، ترتيب الدوري الإنجليزي

عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أبريل 2025، وهي جائزة مقدمة من سكاي سبورتس وأوبتا، حيث يتم اختيار اللاعب بناءً على أدائه خلال المباريات.

اللاعبون المرشحون هم: ريان آيت نوري (وولفرهامبتون)، هارفي بارنز (نيوكاسل)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، جاكوب ميرفي (نيوكاسل)، مورجان روجرز (أستون فيلا)، ريان سيسينيون (توتنهام)، ويورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون)، ويُطلب من الجمهور التصويت لاختيار الفائز.

وتختتم اليوم الخميس مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نوتينجهام فورست أمام برينتفورد في التاسعة والنصف مساءً.

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، بعد فوزه أمام توتنهام 5-1 في الجولة الرابعة والثلاثين.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة نوتينجهام فورست ضد برينتفورد

1- ليفربول، 82 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

5- تشيلسي، 60 نقطة.

6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 50 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

15- إيفرتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي 2-1 أستون فيلا

آرسنال 2-2 كريستال بالاس

تشيلسي 1-0 إيفرتون

وولفرهامبتون 3-0 ليستر سيتي

نيوكاسل 3-0 إيبسويتش تاون

برايتون 3-2 وست هام يونايتد

ساوثهامبتون 1-2 فولهام

بورنموث 1-1 مانشستر يونايتد

ليفربول 5-1 توتنهام

الخميس 1 مايو 2025

نوتينجهام فورست ضد برينتفورد - 9:30 مساءً

وأكتمل عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، بعد هبوط إبسويتش تاون بعد خسارته على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.

ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدون في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

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