الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعادت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء فتح الميناء، اليوم الخميس، أمام دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث تنخفض درجات الحرارة من 3:6 درجات مئوية.

وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على  الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

تفاصيل إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 23

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  29.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية تحسن الأحوال الجوية هيئة الأرصاد الجوية ميناء العريش البحري
ads

الأكثر قراءة

قرارات حاسمة من النيابة في قضية الطفلة "مريم"، واتهام رسمي للخفير بالخطف والاعتداء

هعورك لو قلتي لحد، أسرة "مريم" تروي تفاصيل التعدي عليها جنسيا من قبل حارس الأمن

200 ألف جنيه لأسرة المتوفي، وزير العمل يوجه بصرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث المنوفية

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

5 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي للمصريين

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

على غرار واقعة "ياسين"، الكشف عن جريمة هتك عرض طفلة بشبين القناطر وبرلماني يكشف التفاصيل

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام غير مسبوقة.. الحكومة تستبق الأزمات بمخزون سلعي تاريخي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة

«ولدينا مزيد»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يتحدث عن زيادة نعيم الجنة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 1 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية