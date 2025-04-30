الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أغلقت إدارة ميناء العريش البحري الميناء أمام حركة السفن والصيد داخل الميناء والبحر المتوسط  وأمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.

 

 تحذير الأرصاد من الطقس

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية فترات متقطعة.

 

وتسقط الأمطار المتوسطة على مطروح تمتد خفيفة إلى باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة في الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

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