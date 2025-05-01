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رياضة

موعد مباراة توتنهام ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

موعد مباراة توتنهام
موعد مباراة توتنهام ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي

يستضيف توتنهام نظيره بودو جليمت مساء اليوم الخميس على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي المتأهل من مباراة توتنهام ضد بودو جليمت مع المتأهل من مواجهة مانشستر يونايتد ضد بلباو في نهائي الدوري الأوروبي 2025.

موعد مباراة توتنهام ضد بودو جليمت في الدوري الأوروبي

تنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبير ضد بودو جليمت اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام ضد بودو جليمت 


تذاع مباراة توتنهام ضد بودو جليمت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر شاشة bein Sports 2HD

وكان توتنهام قد تأهل إلى نصف نهائي اليورباليج بعد الفوز أمام فرانكفورت بنتيجة 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما تأهل بودو جليمت بعد الفوز أمام لاتسيو بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

نتائج مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي


توتنهام وفرانكفورت

الذهاب: تعادل 1/1.

الإياب: 1/0 لـ توتنهام.

 

أتلتيك بلباو ورينجرز

الذهاب: تعادل 0/0

الإياب: 2/0 لـ أتلتيك بلباو.

 

مانشستر يونايتد وليون

الذهاب: تعادل 2/2.

الإياب: 5/4 لـ مانشستر يونايتد.

 

لاتسيو وبودو جليمت

الذهاب: 2/0 لـ بودو جليمت

الإياب: 3/1 لـ لاتسيو، ليفوز بودو جليمت بركلات الترجيح بنتيجة 3/2.

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