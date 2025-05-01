شكوكو، النجار الذي أسس أول مسرح للعرائس وتحدى الملك فاروق بسيارة سبور حمراء

الفنان محمود شكوكو، أشهر سنيد فى السينما المصرية، مونولوجست شهير، لقب شارلى شابلن العرب، والأراجوز أجاد جميع الأدوار فى السينما فكان يرقص ويغنى ويمثل، عرف بالارتجال والقدرة على تقليد المشاهير، له زى منفرد يؤدى به أدواره على المسرح الجلباب والطرطور وفى يده العصى وهو يقول ورد عليه فل عليه، ورحل عام 1985.

فى مثل هذا اليوم الأول من مايو عام 1912، وفى أحد حوارى حى الدرب الأحمر ولد الفنان محمود شكوكو، بدأ حياته نجارا ــ باب وشباك ــ وهى مهنة والده، لكنه عشق الغناء وتقليد الفنانين، فانضم إلى فرق الزعبلاوى وسيد قشطة وفاطمة الكسارة، يقوم فيها بتقليد الفنانين يوسف وهبى والمليجى مقابل قرش واحد فى الليلة.

هاجمه الجمهور حين غنى لعبد المطلب



إلى جانب التقليد اتجه محمود شكوكو الى الغناء مع أغانى محمد عبد المطلب ومحمد عبد الوهاب، ولم يجد قبولا بل هاجمه الجمهور، ولأنه غير وسيم لا يملك مقومات المطرب اتجه إلى غناء المونولوجات الفكاهية لجذب مريدين له، ليشق طريق النجاح فى الملاهى والكازينوهات وصالات عماد الدين مرتديا الجلباب والطاقية والعصا فى يده، حتى التقى الفنان محمد عبد الوهاب الذى كان معجبا بطريقة شكوكو فى الأداء فقدم له لحن مونولوج "يا دابحة القلب بقزازة".

الفنان محمود شكوكو



في عام 1946 كون محمود شكوكو فرقة استعراضية باسمه تضم عبد العزيز محمود وتحية كاريوكا وسميحة توفيق وقدمت عروضها على مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة وكان يقوم بتصنيع العرائس الخشبية بنفسه وكان يمسكها فى يده أثناء الغناء وقدم بعض مسرحيات العرائس مثل "السندباد البلدي" و"الكونت دى مونت شكوكو" وكلاهما من تلحين محمود الشريف وسيد مكاوى ومن إخراج صلاح السقا كانت البداية الحقيقية لإنشاء مسرح القاهرة للعرائس.

حبيبى شغل كايرو بداية الإذاعة



كانت الانطلاقة الكبرى للفنان محمود شكوكو حين اختاره الإذاعي محمد فتحى لتقديم فقرات في حفل مذاع على الهواء بمناسبة عيد شم النسيم حيث قدم مونولوجاته الكوميدية فكانت بداية انتشار أعماله بالإذاعة وذياع صوته، فغنى مونولوجات (حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب زيه، ورد عليك فل عليك، فستان الحلو شوال، البادنجان أبو خل، إحنا الثلاثة، يا واد يا حدقة... إلى آخره).

الفنان محمود شكوكو أشهر مونولوجست الزمن الجميل



ثم جاءت محطة السينما فقدم أول أدواره فى فيلم "بحبح في بغداد" إخراج حسين فوزى عام 1942، ثم كان فيلم حسن وحسن من إخراج نيازى مصطفى، بعده أصبح القاسم المشترك في الأفلام الأبيض والأسود وصلت إلى أكثر من 200 فيلم، منها: شارع محمد على، تاكسى حنطور، البنى آدم، عودة طاقية الإخفاء، الدنيا بخير، اكسبريس الحب، صاحب بالين، يوم فى العالى، أمل ضائع، أحب البلدى، عنبر، وكان فيلم شلة الأنس آخر أفلامه مع عزت العلايلى وهدى سلطان.



مسحراتى التليفزيون



ونظرا لشهرة محمود شكوكو وحب الجمهور له اختير فى أول رمضان بعد ظهور التليفزيون في مصر عام 1961 لأداء شخصية المسحراتى التى قدمها بالجلباب والطرطور مع طبلته الشهيرة حيث أدى برنامج المسحراتى من كلمات إبراهيم حسنى وسيد أحمد فكان أول من قام بالتسحير في التليفزيون.

شكوكو بالطرطور والعصا



من أشهر إفيهات الفنان محمود شكوكو "الحب بهدلة"، وقدم محمود شكوكو أغلب أغانيه بالتهكم على أغانى زكريا أحمد وعبد الوهاب وأم كلثوم ونجاة الصغيرة التي قال عن أغنيتها "أيظن": “اتظن انى لعبة في يديك اتظن انى راح أبوس رجليك، وقال: حب ايه اللى انت جاى تقول عليه هوه فيه في الدنيا أحلى من الجنيه”.

شارك الأهلى والزمالك فرحة الدورى

وغنى المونولوجست الفنان محمود شكوكو حينما حصل نادى الزمالك على الدورى العام وخسر الأهلى أغنية لنادى الزمالك بالرغم من أنه شخصيا أهلاوى، ليقول “مبروك عليك الدورى يازمالك أنا جيت أهنى بالفرح ولو إنى أهلاوى”.

نافس الملك فى سيارته



من نوادر شكوكو الضاحكة أنه اشترى سيارة حمراء أثناء وجوده فى لندن فى أول زيارة لها لتقديم حفلاته هناك في فترة حكم الملك فاروق، وعاد إلى مصر ومعه سيارته "رالى حمراء" ورفضت الجمارك دخول السيارة لأن اللون الأحمر فى السيارات كان حكرا على الملك فاروق فقط، فأرسل شكوكو استغاثة الى رئيس الوزراء مصطفى النحاس الذى رفعها بدوره إلى الملك فاروق الذى أجاز دخول السيارة وقال: "شكوكو بس هو اللى يركب عربية حمراء".

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