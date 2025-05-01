دوري أبطال أوروبا، رافينيا: ما حدث أمام إنتر أمر غير مقبول

دوري أبطال أوروبا، يرى اللاعب البرازيلي رافينيا أنه من غير المقبول أن يستقبل برشلونة على أرضه 3 أهداف أمام إنتر.

وفرض إنتر ميلان التعادل (3-3) على برشلونة في مباراة جمعت بينهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، هذا المساء، ضمن ذهاب دور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال رافينيا في تصريحاته بعد تعادل برشلونة وإنتر: "أشعر أننا كنا قادرين على تحقيق نتيجة أفضل بكثير على أرضنا".

واستفاض البرازيلي: "استقبال 3 أهداف على أرضنا أمر غير مقبول، لكن يجب إعطاء الفضل لإنتر.. واجهنا خصمًا قويًّا جدًّا، ومن المهم الخروج بنتيجة تجعل كل شيء ممكن في مباراة الإياب".

وأكمل بحسب صحيفة ماركا الإسبانية: "خاطرنا أكثر من اللازم أمام إنتر، لكننا أردنا نتيجة إيجابية، وكنا نرغب في الفوز، لكن في النهاية التعادل ليس النتيجة الأسوأ على الإطلاق".

قبل أن يختتم: "كلنا نعرف من هو لامين يامال، وكان من الأفضل لو احتفل بالفوز في مباراته رقم 100 مع برشلونة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.