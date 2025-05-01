محافظ الإسكندرية يشارك في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة خطط تطوير المحافظة

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، في اجتماعات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، وحرصًا على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع حضور النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق وكيلي اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

ناقش الاجتماع عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإسكندرية، والتي تناولت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، أبرزها تطوير البنية التحتية، استكمال مشروعات الرصف والصرف الصحي، تحسين منظومة النظافة، معالجة أوضاع العقارات الآيلة للسقوط، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأكد المحافظ خلال كلمته أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة المحافظة التنموية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية متكاملة يتم العمل بها لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالب بدعم الموازنة العامة لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 2025/2026، لاستكمال عدد من المشروعات الهامة، وفي مقدمتها مشروعات توصيل الغاز الطبيعي.

وخلال الجلسات، تم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، النائب أبو العباس فرحات، النائب محمد إسماعيل،النائب أحمد الشريف،النائب أحمد خليل خير الله، النائب رزق راغب ضيف الله، النائب محمد جبريل، النائب محمود عصام وبحضور النائب احمد مهنا

وتناولت الطلبات مشكلات تتعلق بتأخر تنفيذ بعض مشروعات الرصف، وتخصيص الأراضي، واحتياجات دوائرهم من الخدمات الأساسية.

وفي ختام الجلسات أكد محافظ الإسكندرية عن استعداده الكامل للتعاون مع أعضاء مجلس النواب والأجهزة المختصة من أجل تحقيق مطالب المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية داخل المحافظة.

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