مدرب برشلونة: علينا هزيمة إنتر ميلان أمام جماهيرهم

دوري أبطال أوروبا، أبدى المدير الفني الألماني هانز فليك مدرب نادي برشلونة، سعادته بما قدمه لاعبيه أمام إنتر ميلان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

ونجح إنتر في فرض التعادل (3-3) على برشلونة في مباراة جمعتهما على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، مساء الأربعاء.

وقال هانز فليك في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "لم نبدأ بشكل جيد، ثم أصبحت لدينا لحظات صعود وهبوط، والآن علينا تحقيق الفوز في ملعب إنتر وسط الجماهير الإيطالية".

وأضاف مدرب برشلونة: "الفريقان أظهرا خبرة كبيرة، أنت تتحدث عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا طبيعي".

وأكمل: "إنتر كانت لديه أفضلية في الكرات الثابتة، لديهم 4 أو 5 لاعبين طوال القامة، واستغلوا ذلك جيدًا، علينا مواصلة القتال، وسعيد بما قدمه اللاعبون أمام إنتر".

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