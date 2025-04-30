الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

اندلاع حريق هائل داخل 4 منازل بالمنيا

اندلاع حريق هائل
اندلاع حريق هائل داخل 4 منزل بالمنيا والحماية المدنية تتدخل

تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق هائل اندلع داخل 4 منزل في إحدى قرى مركز المنيا، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة.

اندلع حريق هائل داخل 4 منزل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن نشوب حريق هائل داخل منزل وامتداده لنحو 4 منزل داخل  قرية ههيا التابعة لمجلس قروي دمشير بمركز المنيا، بسبب ماس كهربائي.

قرية ههيا التابعة لمجلس قروي دمشير


على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية ولكن اسفر عن نفوق 4 ماشية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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