الخميس 01 مايو 2025
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انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة غدا الخميس في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  غدا الخميس، وتنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 6 درجات مئوية، ويسود  طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   17  ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  16 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  26

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14  و درجة الحرارة العظمى 23

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 27

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى:  28

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى 34

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