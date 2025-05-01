تفاصيل شهادة ثروة بلس لأجل ثلاث سنوات في البنك المصري الخليجي

بعد انخفاض أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير في 17 أبريل الماضي أعلنت العديد من البنوك مراجعة العائد على شهادات الادخار.

وكشف البنك المصري الخليجي تفاصيل شهاده ثروة بلس لأجل ثلاث سنوات بالجنيه المصري حاليًّا كالتالي:

المزايا

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1,000 جم ومضاعفاتها.

متاحة للأفراد الطبيعيين فقط (بما في ذلك القصر).

دورية صرف العائد شهري فقط.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبحد أقصى 90% من القيمة الاسمية للشهادة وبمعدل عائد متغير لا يقل عن 2% عن العائد المطبق على الشهادة فى تاريخ منح القرض، ويتم تغيير معدل العائد على القرض طبقا لنسبة تغيير معدل العائد على الشهادة بشرط الحفاظ على هامش لا يقل عن 2%.

يمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد مرور 6 شهور أو أكثر من تاريخ الإصدار.

يتم البدء في احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

معدل العائد ثابت خلال أول سنة ومتغير فى السنة الثانية والثالثة.

المستندات المطلوب :

مستندات فتح الحساب.

طلب إصدار الشهادة.

معدل العائد :

معدل العائد ثابت خلال السنة الأولى وقدره 21% سنويًّا

معدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة السارى بداية من اليوم التالى لنهاية السنة الأولى.

عمولة الاسترداد (بعد مرور 6 شهور ):

يتم إعادة احتساب العائد على أساس خصم نسبة من إجمالي مبلغ العائد المحتسب منذ تاريخ شراء الشهادة وفق ما يلي:

من الشهر السابع وحتى سنة: 75% من مبلغ العائد المنصرف.

السنة الثانية: 65% من مبلغ العائد المنصرف.

السنة الثانية: 55% من مبلغ العائد المنصرف.

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