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سياسة

وزير الشؤون النيابية يكشف موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه من المستقر عليه كتنسيق أعمال بين الحكومة والبرلمان أنه قبل بداية كل دور انعقاد يوافي مجلس الوزراء البرلمان بخطة تشريعية مستقبلية لمدة سنة، موضحًا، أن دور الانعقاد عبارة عن سنة، ومدة البرلمان 5 سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الأولى للمجلس.

 

موعد انتخابات البرلمان المقبل

وأضاف " فوزي "، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أول جلسة لـ مجلس النواب الحالي كانت في 13 يناير عام 2021، وسينتهي بعدها بـ5 سنوات، ويجب أن ينتخب المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بستين يوما على الأقل وفقا لما نص الدستور عليه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تترك نفسها إلى إطار زمني ضيق ويتم انتخاب المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بـ70 يوما أو 80 يوما، على سبيل المثال.

 

مسئولية تحديد انتخابات مجلس النواب 

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مواعيد الانتخابات وهي هيئة مستقلة مكونة من 10 قضاة، والدستور وضع أساسها، وهي هيئة منتظمة ولديها خبرة كبيرة جدا في إدارة العملية الانتخابية".

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