محمود فوزي: تنفيذ ¾ من توصيات الحوار الوطني والجزء المتبقي قيد الدراسة

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن هناك تكليف من مجلس الوزراء بمد جسور التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطنى والحكومة.

مناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

وأضاف فوزى، في رده على النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ عن مصير مخرجات الحوار الوطنى فى مجال التعليم، أن بمجرد قيام الحكومة بحلف اليمين، أرسلت الأمانة الفنية للحوار الوطنى إلى الوزراء الجدد مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، متابعًا: وبالفعل تلقينا فى الحوار الوطنى ردود من الوزراء عن ما تم تنفيذه من تلك التوصيات والمخرجات وما يجرى تنفيذه والمعوقات التى تواجهم فى التنفيذ.

وتابع وزير الشئون النيابية، خلال الفترة المقبلة، سيتم عقد لقاء مشترك بين مجلس أمناء الحوار والوزراء للوقوف على أرض الواقع حول ما تم تنفيذه من التوصيات وما لم يتم وسبل تنفيذه.

تنفيذ توصيات الحوار الوطنى

وقال، يمكن أن نقول أن نحو 3/4 التوصيات والمخرجات تم تنفيذها أو جارى التنفيذ، وأن الجزء المتبقى قيد الدراسة قد يحتاج بعض الدراسة والتفاهمات مع الجهات أو إجراء تعديلات تشريعية من خلال مجلس النواب، وهو ما سوف نبحثه فى الاجتماعات المشتركة.

آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي

استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.

جلسة الشيوخ بحضور وزير التربية والتعليم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف.

وزير التعليم أمام جلسة الشيوخ

جهود الحكومة للارتقاء بمنظومة التعليم

وأكدت النائبة أن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المُشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على كافة المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو خير استثمار في بناء الإنسان.

مبادرة الرئيس لتعزيز التنمية الشاملة

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفى نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

أهمية التعليم ما قبل الجامعي

وقالت عضو مجلس الشيوخ: قيمة التعليم ما قبل الجامعي، تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا وأيضًا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه أبناؤنا وما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي.