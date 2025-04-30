الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أولى تجارب أمير كرارة فى الرعب، قائمة أبطال مسلسل "في ظروف غامضة"

أمير كرارة، فيتو
أمير كرارة، فيتو

أساببع قليلة وتستقبل منصات البث الرقمي مسلسل الفنان أمير كرارة  الجديد والذي يحمل اسم “ظروف غامضة”

 و يعتبر مسلسل فى ظروف غامضة اولى تجارب أمير كرارة فى الرعب والعوالم الخفية، اذ تدور أحداث العمل فى اطار من التشويق والإثارة حول عالم الجىيمة وتدخل الجن فى ذلك.

يأتي المسلسل فى  عشر حلقات فقط، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

أبطال مسلسل ظروف غامضة 

 

ويشارك في بطولة مسلسل "ظروف غامضة" بجانب النجم أمير كرارة، كل من آية سماحة،نبيل عيسى، ندي موسي، صدقي صخر، أحمد عبدالحميد، محمد مولا، وتامر نبيل.

أعمال جديدة لـ امير كرارة

فى سياق آخر.. على قدم وساق يجري الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الشاطر» بين ديكورات العمل بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي استعدادًا لعرض خلال موسم الصيف القادم.

 

 

 

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