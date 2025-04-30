منتخبات المجموعة الثانية تختتم استعداداتها للجولة الأولى بأمم إفريقيا للشباب (صور)

اختتمت منتخبات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة، استعداداتها لخوض الجولة الافتتاحية بالمجموعة.

وانطلقت كأس الأمم الإفريقية للشباب في مصر يوم 27 إبريل وتستمر حتى 18 مايو المقبل.

موعد انطلاق مباريات المجموعة الثانية

وتنطلق مباريات المجموعة الثانية التي تضم المغرب وتونس ونيجيريا وكينيا يوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي.

ويلتقي منتخب نيجيريا نظيره التونسي الساعة السادسة مساءً، ثم يواجه منتخب كينيا منافسه المغرب الساعة التاسعة مساءً.

وأدت المنتخبات الأربعة تدريباتها الختامية على ملعب الدفاع الجوي.

المنتخب المغربي يستعد بقوة

المنتخب المغربي، بقيادة المدرب محمد وهبي خاض تدريبه بمشاركة جميع اللاعبين، وركز خلال التدريب على الجوانب التكتيكية والتقنية.

سفير تونس يحضر مران منتخب بلاده

وشهد مران المنتخب التونسي الأخير زيارة محمد بن يوسف سفير تونس بمصر، لدعم اللاعبين وتحفيزهم قبل انطلاق البطولة التي شهدت تأهل تونس وتواجدها في البطولة، بعد نقل تنظيم البطولة من كوت ديفوار إلى مصر.

ويأمل المنتخب المغربي في الظهور بشكل جيد في البطولة بعد الغياب عن النسخة الأخيرة، وخسارة مباراة ربع النهائي في نسخة 2021 بضربات الترجيح أمام المنتخب التونسي منافسه في المجموعة.

أما المنتخب النيجيري، بقيادة آليو زوبيرو المدير الفني للنسور فيسعى إلى تحقيق اللقب للمرة الثامنة، حيث يتصدر الفرق المتوجة بلقب أمم إفريقيا للشباب بـ7 بطولات، آخرها عام 2015.

آليو زوبيرو مدرب نيجيريا طالب لاعبيه في المران الأخيرة بضرورة التعامل مع كل مباراة على حدة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالحماس والدافع بعد الفوز وديًا أمام البلد المضيف بنتيجة 2-1 بعد وصوله إلى مصر.

وصرح زوبيرو بأن نتيجة فوز منتخب بلاده وديًا يمنح فريقه الثقة التي يحتاجها قبل مواجهة تونس للفوز بالمباراة والتقدم خطوة بخطوة.

وقال إيمانويل تشوكو، لاعب منتخب نيجيريا: "التأهل لكأس العالم في تشيلي هو الهدف الأول لنا ثم نتطلع إلى الكأس، وأخبرنا مدربنا كيف نستعد للمباراة الأولى ولن نقبل سوى بالنقاط الثلاث".

وخاض لاعبو كينيا مرانهم الأخير استعدادا للمباراة، والذي شهد زيارة وزار فريد أوتا سفير كينيا لدى مصر، لرفع معنويات اللاعبين قبل خوض المباراة الأولى أمام المغرب.

ولعب منتخب كينيا للشباب مباراة ودية أمام نظيره غانا، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، في اختبار قوي قبل انطلاق البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.