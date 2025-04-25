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رياضة

مدرب منتخب نيجيريا للشباب: نستعد لأمم أفريقيا مبكرا وجاهزون لحسم اللقب

أليو زوبير مدرب منتخب
أليو زوبير مدرب منتخب نيجيريا للشباب، فيتو

أكد آليو زوبير المدير الفني لـ منتخب نيجيريا تحت 20 عاما، أن اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم للشباب هذا العام بعد اعتذار كوت ديفوار هو قرار سليم لكون مصر دولة عظيمة ذات تاريخ عريق وثقافة كروية غنية 

وتابع زوبير، لقد استضافت مصر العديد من البطولات التي حققت نجاحًا كبيرًا.. مشددا في الوقت ذاته أن كتيبة "النسور الخضر" ستكون من بين المرشحين للفوز باللقب القاري.

أضاف زوبير، توقعنا جميعًا أن تستضيف كوت ديفوار البطولة، لكنهم تراجعوا في اللحظات الأخيرة. مع ذلك، اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) القرار السليم 

وأكمل المدير الفني لـمنتخب نيجيريا: إذا سألتني، أرى أن مستوى كرة القدم في جميع أنحاء القارة قد تحسن. حاليًا، لا توجد منتخبات ناشئة في كرة القدم الأفريقية بالنظر إلى كيفية تأهل جميع الدول.. نحن في المجموعة مع تونس وكينيا والمغرب. سنحترمهم، لكننا لا نخشى أيًا من الفرق. سنتعامل مع كل مباراة على حدة.

ويخوض المنتخب النيجيري فعاليات مسابقة أمم أفريقيا تحت 20 عاما التي تنظمها مصر خلال الفترة من 27 إبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل في المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس والمغرب وكينيا.

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