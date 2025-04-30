"رجال الأعمال": قرار خفض الفائدة يحرك عجلة الاستثمار العقاري

أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25 % ساهم فى حالة من التفاؤل بالقطاع العقاري خاصة مع توقعات المزيد من الانخفاضات فى أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.

وأشار الى أن خفض الفائدة أحد القرارات الهامة التى أنتظرها العاملون بمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري لدور القرار فى دفع الاستثمار وتحفيز أصحاب المدخرات على التوجه للعقار بديلا عن الودائع البنكية كونه الأعلى عائدًا والأكثر قدرة على الحفاظ على القيمة كذلك تحفيز الشركات العقارية على التوسع والحصول على قروض بنكية.

وتابع " رغم إيجابيات قرار خفض الفائدة إلا أنه لا يسهم فى حدوث تراجع في أسعار العقارات في ظل تحكم عوامل أخرى فى عملية التسعير من بينها الوقود التى حدثت ارتفاعات سعرية به مؤخرًا ".

وأضاف أن التكلفة فى جميع بنود تنفيذ العقارات شهدت تضاعفات متكررة خلال السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال ارتفعت تكلفة الحفر فقط بنسبة 300 % خلال 5 سنوات.

وعن الطلب على العقارات فى الفترة الحالية، قال المهندس علاء فكري ان هناك طلبًا مستمر على الرغم من زيادة المطروح من المشروعات وهو مايعكس قوة السوق العقاري فى مصر.

وأضاف ان الطلب فى غرب القاهرة أكثر فى التوقيت الحالي من شرق القاهرة نظرًا لوجود حالة من التشبع نتيجة تزامن طرح مشروعات متنوعة فى السنوات الاخيرة كذلك تواجد كبار المطورين الجادين فى الغرب.

وشدد على أهمية دعم المناطق الواعدة مثل غرب القاهرة بمزيد من المشروعات الخدمية والسياحية، بما يتماشى مع الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مشيرًا الى وجود فرص كبري فى القطاع السياحي والفندقي للمنطقة خلال الفترة المقبلة.

كما دعا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين العقاريين لتعزيز النمو المستدام للقطاع، والحفاظ على جاذبيته كأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

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