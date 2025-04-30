القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية، تحسبًا للتقلبات الجوية والتغيرات المناخية المتوقعة، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وغرف العمليات المركزية والمحلية، لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفاءة.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الشركة أعلنت حالة التأهب لمواجهة الاستقرار الجوي، حيث تم انتشار المعدات وسيارات رفع الأمطار والتأكد من جاهزية الروافع والمحطات، إلى جانب مراجعة الشنايش بطول الكورنيش لضمان تصريف المياه في البحر مباشرة دون تراكمها بالشوارع.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع محافظة الإسكندرية وغرفة العمليات بالشركة القابضة، مؤكدًا أن حالة الطوارئ مستمرة حتى السبت القادم، مع مراجعة خطة الطوارئ يوميًا ومنع الإجازات والراحات لكافة الإدارات المعنية بأعمال الطوارئ والصيانة.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعرضت لأمطار خفيفة صباح أمس وتم التعامل معها بسرعة وكفاءة، مع استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

ومن جانبه، شدد اللواء أ.ح. مهندس خالد عزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، والتنسيق الكامل مع غرف الطوارئ بالمحافظتين، وتفعيل عمل الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أية بلاغات تتعلق بجودة أو انقطاع المياه، مؤكدًا الجاهزية الكاملة للمولدات الكهربائية وفرق التشغيل والصيانة.

كما أكد المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن الشركة في حالة استعداد دائم، وتتابع الموقف أولًا بأول من خلال فرق ميدانية وغرف عمليات على مدار الساعة، مع الاستمرار في متابعة حالة الطقس بالتنسيق مع الجهات المعنية، رغم استقرار الأجواء حتى حينه.

وتؤكد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن جميع شركاتها التابعة تواصل تنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة السريعة بما يضمن تقديم خدمات مستقرة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

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