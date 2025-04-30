الملك أحمد فؤاد يزور العاصمة الإدارية الجديدة ويشيد بالتطور العمراني

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الملك أحمد فؤاد، خلال زيارته إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التي جاءت بهدف الاطلاع على ما تحقق من إنجازات في هذا المشروع الوطني الطموح.

رافق الملك أحمد فؤاد في زيارته كل من نجله الأمير محمد علي، والأميرة نوال ظاهر، قرينة الأمير. واستهل الوفد الزيارة بمقر شركة العاصمة، حيث استمعوا إلى عرض تفصيلي استعرض رؤية المشروع ومراحله المختلفة، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة، وأبرز المشروعات التي تعكس الطموح المصري لبناء مستقبل حضاري متكامل.

عقب ذلك، قام الملك بجولة ميدانية رافقه خلالها المهندس خالد عباس وقيادات الشركة، شملت عددًا من أبرز معالم العاصمة، من بينها كاتدرائية ميلاد المسيح، أكبر كنائس الشرق الأوسط، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يُعد صرحًا حضاريًا ودينيًا متكاملًا. كما شملت الجولة مقر البرلمان المصري الجديد، أحد الرموز الحديثة للحياة التشريعية، ومدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الأوبرا الجديدة ومتحفًا ثقافيًا يعكس ثراء الهوية المصرية وتاريخها العريق.

وأعرب الملك أحمد فؤاد عن إعجابه بما شاهده من تطور عمراني وتنظيم رفيع، مشيدًا برؤية الدولة المصرية في بناء عاصمة حديثة تشكل واجهة حضارية واقتصادية وثقافية للدولة.

تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى التي تشهدها العاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا لمكانتها كمشروع استراتيجي يجسد طموحات “الجمهورية الجديدة”.

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