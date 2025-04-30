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حوادث

إصابة 8 أشخاص في انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

إصابة 8 أشخاص فى
إصابة 8 أشخاص فى انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 8 أشخاص في انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، وهرعت 10 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ  .

إصابة 8 أشخاص في انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

 

شهدت منطقة أكتوبر حادثًا مروعًا، مساء اليوم، إثر انفجار خط غاز رئيسي، ما تسبب في اندلاع حريق هائل أسفر عن تفحم 9 سيارات، دون وقوع إصابات بشرية، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.

حريق يقود إلى الكشف عن معمل سري لتصنيع "الآيس" داخل فيلا بـ6 أكتوبر، القبض على عناصر تشكيل دولي لتصنيع وتهريب السموم، العصابة كانت تُعد لشحنة جديدة لتهريبها إلى خارج البلاد

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا يفيد بانفجار مفاجئ بخط غاز واندلاع حريق بالقرب من أحد الشوارع الحيوية بالمدينة.

على الفور، انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق، كما تمكنت القوات من السيطرة على النيران بعد جهود استمرت قرابة ساعة، للحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة.

التحقيقات الأولية تكشف السبب
من خلال الفحص المبدئي، تبين أن الانفجار ناتج عن كسر في خط الغاز الطبيعي أثناء أعمال حفر خاصة بأحد المشروعات الخدمية، مما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز واشتعالها بسبب مصدر حراري قريب.

وأسفر الحريق عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة على جانب الطريق، إضافة إلى تلفيات ببعض المرافق العامة، فيما نجا المواطنون من كارثة محققة.

إجراءات عاجلة ومتابعة من النيابة
تم غلق مصدر الغاز بالكامل بالتنسيق مع الشركة المختصة، وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، واستدعاء مسؤولي الشركة المنفذة لأعمال الحفر، وندب لجنة فنية.

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