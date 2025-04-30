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رياضة

نهائي مصري في بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

محمود أشرف حلمي لاعب
محمود أشرف حلمي لاعب منتخب تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تأهل كل من؛ محمود أشرف حلمي ويوسف عبد العزيز، لنهائي بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة، المؤهلة للبطولة الأفريقية المقبلة.

محمود أشرف حلمي، فيتو
محمود أشرف حلمي، فيتو

ووصل محمود أشرف حلمي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطل الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما وصل يوسف عبد العزيز على حساب بطل منتخب تونس.

يوسف عبد العزيز، فيتو
يوسف عبد العزيز، فيتو

بهذه النتيجة يضمن كل اللاعبان تأهلهما لنهائيات البطولة الأفريقية المقبلة.

هدنة في اتحاد تنس الطاولة

وتراجع أعضاء مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، عن التقدم باستقالة جماعية، بعد تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك على خلفية رفضهم للسياسة التي يتبعها رئيس الاتحاد أشرف حلمي، في إدارة شئون اللعبة.

وعلمت “فيتو”، أن الأعضاء الثلاثة وهم، خالد الحفني نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمود أباظة أمين الصندوق، وهبة حامد عضو مجلس الإدارة، أعلنوا قبول “هدنة” مؤقتة مع رئيس الاتحاد بعد تدخل وزير الشباب والرياضة.

وقال مصدر داخل الاتحاد، إن وزير الشباب والرياضة طالب أعضاء المجلس بسحب الاستقالة التي تقدموا بها مع وعود بعدم تكرار الأخطاء والتجاوزات التي دفعتهم لاتخاذ القرار.

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