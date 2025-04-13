السلاح، محمود السيد يضمن ميدالية في بطولة العالم للناشئين بالصين

منتخب السلاح، نجح محمود السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، في التأهل لنصف نهائي الناشئين تحت 20 سنة ببطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، ليضمن ميدالية عالمية جديدة لمصر في البطولة.

وتمكن السيد من الوصول لمباراة نصف النهائي عقب الفوز في مباراة دور الثمانية على نظيره بطل الولايات المتحدة الأمريكية "ناثانيل ويمر" بنتيجة 15-11 ليضمن بذلك تواجده على منصة التتويج.

ومن المنتظر أن يواجه بطل مصر نظيره بطل أوكرانيا "ماكسيم بيرشوك"، بعد قليل في مباراة نصف النهائي لحسم المتأهل للمباراة النهائية.

وكان السيد قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز في 6 مباريات من أصل 6 لقاءات بدور المجموعات ليحقق العلامة الكاملة ويتأهل للأدوار الإقصائية ويفوز على بطل سلوفاكيا "أدريان جرونيرت" في دور الـ128 بنتيجة 15-7.

وفي دور الـ64، تمكن السيد من الفوز على بطل إيطاليا "كريستيانو سينا" بنتيجة 15-12 ثم الفوز في دور الـ32 على بطل كوريا "دوهيون كيم" بنتيجة 15-9 قبل أن يفوز في ثمن النهائي على بطل الصين "شينجاوي بينج" بنتيجة 15-7.

يذكر أن مصر قد نجحت حتى الآن في تحقيق ميدالية ذهبية في منافسات فردي سلاح الشيش للناشئين تحت 20 سنة عن طريق عبدالرحمن طلبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.