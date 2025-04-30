أشرف صبحي تعليقا على فوز الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح: إنجاز للرياضة المصرية

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس عبد المنعم الحسيني بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إنجاز رياضي دولي غير مسبوق، في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الرياضة المصرية على المستوى العالمي، بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية وتكامل الجهود المؤسسية للدولة".

وأكد أشرف صبحي أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لسلسلة النجاحات التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في تنظيم أكثر من 340 بطولة دولية وقارية وعربية على أرضها، بما عزز ثقة المؤسسات الرياضية الدولية في الكوادر المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ثقة الاتحادات الدولية في الرياضة المصرية، أسفرت عن تقلد أكثر من 188 منصبًا دوليًا وقاريًا وعربيًا، من بينهم رؤساء اتحادات ونواب وأعضاء مكاتب تنفيذية ومستشارين وحكام ومناصب أخرى داخل هذا الاتحادات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تنفذ خطة استراتيجية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة تمثيل مصر في المحافل الرياضية الدولية، وتمكين الكفاءات الوطنية من تبوأ مواقع القيادة على المستوى العالمي.

واختتم وزير الشباب والرياضة قائلًا: "الكوادر المصرية أصبحت نموذجًا للثقة والتميز داخل المؤسسات الرياضية الدولية، وهو ما نعمل على دعمه من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات المختلفة".

عبد المنعم الحسيني يفوز برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

وفاز عبد المنعم الحسيني، رئيس اتحاد السلاح المصري السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي والذي تم اختياره خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم أول ديسمبر الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وتم ترشيح الحسيني من قبل أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي بدلًا من إيمانويل وتم اليوم الأربعاء التصويت على ترشح الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي بسويسرا، وحظى الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتًا مقابل صوت واحد.

ويتولى الحسيني مهام عمله منذ هذه اللحظة ليصبح أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج أوروبا وثاني مصري يتولى رئاسة اتحاد دولي بعد دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان الحسيني قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة الثانية على التوالي في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي

ويعتبر انتخاب الحسيني رئيسًا للاتحاد الدولي إنجازا كبيرا للإدارة الرياضية المصرية وتكليلا للمجهودات التي قام به الحسيني خلال الأعوام الماضية لأسرة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والعالمي.

وخلال فترة رئاسته للاتحاد المصري تطورت رياضة السلاح في مصر بشكل كبير وصل إلى صعود أبطال مصر على منصات بطولات العالم في جميع المراحل شباب وناشئين وكبار اختتمها بميدالية أولمبية غالية لمصر في باريس 2024، كما ساهم الحسيني في نشر وتطوير اللعبة على المستوى العربي والأفريقي.

وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام قبل الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، وذلك بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

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