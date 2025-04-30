الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على حرس الحدود بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم بيراميدز على مضيفه حرس الحدود، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.

سيطر فريق بيراميدز على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، من خلال تمريرات بين لاعبيه، قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة السادسة لعلاج مؤمن عوض لاعب فريق حرس الحدود.

وفي الدقيقة السابعة، أطلق مصطفى فتحي لاعب بيراميدز تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 16، أهدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز انفراد تام بتسديدة ضعيفة أبعدها حارس حرس الحدود محمود الزنفلي عن مرماه.

وفي الدقيقة 33، انفرد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز تماما بمرمى حرس الحدود وراوغ محمود الزنفلي حارس حرس الحدود وسدد كرة أرضية ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى الخالي.

وفي الدقيقة 41، أطلق طارق علاء لاعب بيراميدز تسديدة صاروخية من يمين منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 43، أحرز بيراميدز هدفه الأول بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدي بلمسة رأسية أكملها علي جبر برأسية أخرى من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

تشكيل بيراميدز في مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

جاء تشكيل أمام حرس الحدود في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي يغيب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي، فيما سيكون الثلاثي متاحا أمام فاركو في الجولة الرابعة.

ويخوض بيراميدز اللقاء منتشيا بعد الصعود إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي وضرب موعدًا مع صن داونز في نهائي البطولة

ويسعى الحرس لتعويض الخسارة الأخيرة أمام إنبى بهدفين دون مقابل بكأس عاصمة مصر.

ويخوض الحرس المباراة بعد رحيل محمد يوسف المدير الفني للفريق إلى النادى الأهلى لتولى منصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، مع اقتراب سامى قمصان من تولى المهمة الفنية للحرس.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل حرس الحدود الترتيب التاسع برصيد 22 نقطة

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