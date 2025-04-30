الدوري المصري، ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة حرس الحدود في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في الخامسة من مساء اليوم، على استاد المكس في ثالث جولات مرحلة حسم الدوري المصري للممتاز.

تشكيل بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وبتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي يغيب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي، فيما سيكون الثلاثي متاحا أمام فاركو في الجولة الرابعة.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمرحلة حسم اللقب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وتعد مباراة حرس الحدود مهمة صعبة لبيراميدز في ظل الأداء الجيد للفريق هذا الموسم.

ويخوض بيراميدز اللقاء منتشيا بعد الصعود إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي وضرب موعدًا مع صن داونز في نهائي البطولة

ويسعى الحرس لتعويض الخسارة الأخيرة أمام إنبى بهدفين دون مقابل بكأس عاصمة مصر.

ويخوض الحرس المباراة بعد رحيل محمد يوسف المدير الفني للفريق إلى النادى الأهلى لتولى منصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء، مع اقتراب سامى قمصان من تولى المهمة الفنية للحرس.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل حرس الحدود الترتيب التاسع برصيد 22 نقطة

وأصبح بيراميدز المرشح الأقوى للحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر قمة مجموعة الحسم وأصبح قاب قوسين من حصد اللقب.

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم جميع اللاعبين الجاهزين للمعسكر الممتد بمدينة الإسكندرية.

معسكر مطول لبيراميدز بالإسكندرية

وقرر الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز الدخول في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية يستمر حتى يوم ٤ مايو المقبل، لخوض مباراتي حرس الحدود وفاركو في الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

قائمة بيراميدز بمعسكر الإسكندرية

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - زياد هيثم

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود دونجا - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي يغيبان عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي، فيما سيكون الثلاثي متاحا أمام فاركو في الجولة الرابعة.

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