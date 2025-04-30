الأربعاء 30 أبريل 2025
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الطفولة والأمومة: جلسات دعم نفسي لطفل البحيرة وأسرته بمحل إقامتهم

د.سحر السنباطي، فيتو
د.سحر السنباطي، فيتو

أشاد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحكم الصادر اليوم في قضية "طفل البحيرة"، حيث قضت محكمة جنايات إيتاي البارود بمعاقبة "المعتدي" بعد انتهاء المرافعات بالسجن المؤبد.

 

الثقة التامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة

 

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة، الثقة التامة في القضاء المصري والعدالة الناجزة للتصدي لما يواجه المجتمع من ظواهر سلبية لا تتفق مع قيم المجتمع، وذلك من خلال الأحكام الرادعة في حق المتورطين.

 

تقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية

 

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، بتقديم جلسات الدعم النفسي وإرشاد أسري للطفل وأسرته لتلافي الآثار النفسية السلبية التي تنتج عن هذه الجريمة، لافتة إلى أن فريق من الدعم النفسي وفريق من الأخصائيين النفسيين تابع للمجلس سوف يقوم  بزيارة الطفل وأسرته  بمحل إقامتهم، حيث سيتم البدء فى خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطفل وأسرته نفسيًا، بأساليب علاجية حديثة تقدم للأطفال الذين يعانون من مشاكل اضطراب مابعد الصدمة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين العلاقات الاجتماعية.

وناشدت "السنباطي" بالالتزام بعدم نشر أي منشورات تتضمن أي معلومات عن الطفل أو نشر صوره وذلك إنفاذا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك وفق حكم المادة 116 مكررا (ب) من القانون الطفل والتي أوجبت عدم نشر أو إذاعة أي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرضه علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون.

وجدير بالذكر أن الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة، كلفت فريق دفاع من وحدة الدعم القانوني بالمجلس لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي جنسيًا على الطفل اليوم بدائرة جنايات إيتاى البارود، وذلك لضمان حصول الطفل على كافة الحقوق القانونية.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.

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