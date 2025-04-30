رئيس محلية النواب: إقامة مول بمدخل الإسكندرية يحتاج دراسة مرورية لمنع الزحام

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفارق بين الدولة الفاشلة والدولة الناجحة هو التواصل بين السلطات، مشيرا إلى أهمية التواصل بين الجهات من أجل مصلحة المواطنين.

مناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات الإسكندرية أمام محلية النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة لأعضاء المجلس عن محافظة الإسكندرية، بحضور الفريق المحافظ أحمد خالد.

وأوضح السجيني، أن مسئولية محافظة الإسكندرية صعبة، بسبب تعدد التحديات، قائلا: المحافظ عليه مسئولية في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السكندري.

التشوه في منطقة الكيلو 21 بالإسكندرية بسبب انتشار العشوائية

وانتقد رئيس محلية النواب، ما وصفه حالة التشوه في منطقة الكيلو 21 بالإسكندرية بسبب انتشار العشوائية، قائلا: نستهدف القضاء على العشوائية، ولسنا في حاجة لخلق عشوائيات جديدة.

السجيني يطالب بإحالة كل مجريات ما يحدث في منطقة الكيلو 21 إلى التحقيق

ودعا النائب أحمد السجيني، إلى إحالة كل مجريات ما يحدث في منطقة الكيلو 21 إلى التحقيق، مشيرا إلى أن الأمر أصبح عبء على محافظة الإسكندرية.

مراجعة ما يتم بشأن استغلال أسفل الكباري في عمل محال تجارية

وطالب رئيس محلية النواب، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، بمراجعة ما يتم بشأن استغلال أسفل الكباري في عمل محال تجارية، وما يتسبب فيه من مشكلات كبيرة.

إقامة مول في مدخل الإسكندرية يحتاج دراسة مرورية مستفيضة

وحذر النائب، من أن إقامة المول في مدخل الإسكندرية بدون دراسة مرورية مستفيضة يتسبب في أزمة وتكدس، مؤكدا أن وزارة النقل عليها دور كبير في مواجهة هذه الإشكالية.



وأثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن، إدراج رصف عدة شوارع بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي المقبل بنطاق دائرة المنتزه، بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي، وجه السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري، مؤكدا أنها تحتاج إعادة هيكلة.

مطالب محافظة الإسكندرية بزيادة الدعم في الموازنة

فيما عقب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مطالبا مجلس النواب، بدعم المحافظة في الموازنة الجديدة 2025/2026 من أجل استكمال عددا من المشروعات.



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