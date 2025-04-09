محافظ الإسكندرية يوجه بالمتابعة الدورية لاعمال النظافة وبحث شكاوى المواطنين

قامت شركة نهضة مصر لخدمات النظافة بمحافظة الإسكندرية اليوم، بالتنسيق مع إدارة الرقابةوالرصد البيئي بالمحافظة برفع نحو ٢٦ ألف طن مخلفات خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة بمحيط ساحة المساجد بمنطقة بحري ومناطق المزارات والكورنيش والمتنزهات والحدائق العامة.

ياتى ذلك في إطار متابعة توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الخاصة بزيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع والميادين العامة بشكل دوري، والاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن.

كما قامت الشركة برفع جميع تراكمات القمامة بالأماكن الآتية:( ميدان زويل بمنطقة وابور المايه، ومنطقة امبروزو محيط مستشفى الحميات، وشارع الملك حفني بحري و سوق المعهد الديني، شارع العيسوي ومثلث اسكندر ابراهيم بمنطقة ميامي، شارع جراج البلدية قطاع سموحة، وشارع البطاريات حي وسط، زاوية جراد بالجمرك، المنتدى وشارع البيهقى بحي غرب، وداخل سوق الورديان، شارع جرين والرصافة وشارع عرفان وشارع عثمان فهمي بمحرم بك،ومتفرعات شارع المينا شهر العسل البيطاش بالعجمي، وعزبة محسن ).

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