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حوادث

مصرع خفير شرطة رميًا بالرصاص خلال مداهمة أمنية في المحلة

مداهمة أمنية
مداهمة أمنية

لقي خفير شرطة يُدعى "محمد فاضل" يبلغ من العمر 45 عامًا، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بمدينة المحلة الكبري بـ محافظة الغربية خلال تنفيذ مداهمة أمنية استهدفت أحد الخارجين عن القانون بشوارع القرية اليوم.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة بوقوع الحادث، بعد ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول الخفير إلى مستشفى المحلة العام مصابًا بعيار ناري، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى قسم الاستقبال، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية برفقة قوات من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث لمتابعة التطورات، فيما أمر اللواء محمد عاصم، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أبو العزم فتحي، رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، لتعقب الجاني وضبطه.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بتشريح الجثمان ودفنه، كما كلفت فريق البحث بسرعة تحديد وضبط المتهم وتقديمه للعدالة.

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