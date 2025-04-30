إد شيران ينشر صورة لإهداء طريف من تايلور سويفت له

شارك المغني البريطاني، إد شيران، صورة قديمة لوعاء مربى يحمل توقيعا وإهداء طريفا، من المغنية الأمريكية تايلور سويفت.

وكتبت تايلور على وعاء المربي: "يا إد، أنا سعيد جدًا بك، وسأدعك تُكمل، لكن هذه أفضل أغنية مربى على الإطلاق".

تايلور سويفت تتعاون مع الموسيقي إريك أرفيندر في ألبومها الجديد

في سياق متصل، ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، تتعاون حاليا، مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأسابيع القادمة.

تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

وأعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت ، على المرتبة الأولى في قائمة أفضل فناني القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

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