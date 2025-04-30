الخميس 01 مايو 2025
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ثقافة وفنون

كاتي بيري ترد على معجبين وضعوا لوحة إعلانية لها في ميدان تايمز سكوير (صور)

كاتي بيري، فيتو
كاتي بيري، فيتو

ردَّت كاتي بيري، على معجبين، نصبوا لوحة إعلانية في ميدان تايمز سكوير، بمدينة نيويورك الأمريكية، للتعبير عن حبهم لها.

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وكتبت كاتي بيري، عبر حسابها علي موقع التواصل “إنستجرام”، قائلة: "عندما يحاول عالم الإنترنت أن يجعلني بينياتا بشرية، أتقبل الأمر بصدر رحب وأرسل لهم الحب، لأنني أعلم أن الكثيرين يعانون من شتى أنواع الألم، وأن الإنترنت مكانٌ للمنبوذين وغير المتعافين.. الحقيقة هي رؤية وجوهكم كل ليلة".

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 وخضعت المغنية الأمريكية  كاتي بيري، مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة، بعد يومين من عودتها رحلتها إلى الفضاء.

وظهرت كاتي بيري، بفستان أرزق مماثل للون السماء التي صعدت إليها في الفضاء.

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كاتي بيري تقبل الأرض بعد عودتها من الفضاء

 ونشرت عدد من المواقع الصحفية، لحظة إطلاق الصاروخ الفضائي، الذي يحمل أول طاقم نسائي كامل للفضاء، ومن ضمنهم المغنية كاتي بيري.

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 وفي أول رد فعل لـ كاتي بيري، بعد عودتها من رحلتها الفضائية، سجدت المغنية الأمريكية، على الأرض، وقبلتها، تعبيرًا عن فرحتها بعودة الصاروخ الفضائي إلى الأرض بسلام.

 

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 وشهد الصاروخ الفضائي انطلاقة ناجحة، ليصعد إلي الفضاء، ويعود مجددا إلى الأرض بسلام.

 

رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وانطلقت رحلة كاتي بيري، بصحبة أول فريق نسائي يذهب إلى الفضاء، والذي يضم كلا من جايل كينج، ولورين سانشيز، وعائشة بوي، وأماندا نجوين، وكيريان فلين.

تفاصيل رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وعبرت كاتي بيري عن سعادتها بمشاركتها في تلك الرحلة التاريخية، من خلال نشرها صورة لها ببذلة الفضاء الزرقاء برفقة زميلاتها في الرحلة، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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أول طاقم نسائي بالكامل في الفضاء

وكانت شركة الفضاء "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، أعلنت منذ شهور أن المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري وخمس نساء أخريات، بينهن خطيبة بيزوس لورين سانشيز، سيسافرن إلى الفضاء.

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وأوضحت الشركة الأمريكية أن الرحلة ستكون الحادية عشرة لـ"بلو أوريجين"، التي تسيِّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات عدة، بواسطة صاروخها "نيو شيبرد"، ونفذت أول رحلة مدارية لها في يناير الماضي عن طريق صاروخها الجديد "نيو جلين".

 

التنافس مع "سبيس إكس"

ومع هذا الصاروخ يسعى بيزوس إلى دخول السوق الجديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية إلى المدار بالإضافة إلى مركبات ورواد فضاء، والتنافس تاليا مع "سبيس إكس".

وتشارك في الرحلة إلى جانب كاتي بيري، المنتجة السينمائية كيريان فلين، وأماندا نجوين، مؤسِسة منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة العنف الجنسي.

وسبق لـ"بلو أوريجين" أن نقلت 52 شخصًا، بينهم مشاهير آخرون مثل وليام شاتنر، الذي أدى دور الكابتن كيرك في سلسلة أفلام "ستار تريك"، فوق خط كارمان الذي يرسم حدود الفضاء على ارتفاع مئة كيلومتر بحسب اتفاقية دولية.

 

انعدام الجاذبية

وخلال هذه التجربة التي تستغرق دقائق عدة، يستطيع الركاب ترك مقاعدهم ليطفوا لبضع لحظات في حالة انعدام الجاذبية.

وينطلق الصاروخ الآلي بالكامل عموديا وتنفصل الكبسولة عنه في الفضاء، قبل أن تعود إلى الأرض على أن تبطئ سرعتها مظلات كبيرة وصواريخ كابحة.

وتنافس "بلو أوريجين" في هذا النوع من الرحلات دون المدارية شركة "فيرجين جالاكتيك" التي توفر تجربة مماثلة.

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