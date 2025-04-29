بيراميدز يعسكر اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الحرس الحدود

يسافر اليوم الثلاثاء فريق نادي بيراميدز إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض بيراميدز مرانه الختامي اليوم باستاد الدفاع الجوي، ثم يعلن يورتشيتش عن قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء غدا الأربعاء باستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمرحلة حسم اللقب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصبح بيراميدز المرشح الأقوى للحصول على لقب الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر قمة مجموعة الحسم وأصبح قاب قوسين من حصد اللقب.



ويحتل فريق بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

مباراة بيراميدز وصن داونز

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدًا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا علي حساب أورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2.

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