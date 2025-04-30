الأربعاء 30 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أسامة طلعت رئيس دار الكتب ضيف منى الشاذلي في "معكم"

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، في حلقة الجمعة المقبل من برنامجها “معكم”.

 

يأتي اللقاء بمناسبة الاحتفال بمرور 155 سنة على تأسيس دار الكتب والوثائق القومية، وما تحويه من كنوز وتراث.

 

حلقة سهر الصايغ مع منى الشاذلي

 

في جانب آخر تحل الفنانة سهر الصايغ ضيفة على حلقة الغد الخميس من البرنامج، وتحكي الصايغ عن كواليس دور "برنسة" الذي أدته في مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان، والذي نالت عليه إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد.

 

وتقول الصايغ: إنها ترددت في البداية من قبول الدور قبل أن تستقر على أدائه، مشيرة إلى أن هناك خلطة سحرية في الدور بين الشر والكوميديا، معتبرة نفسها بأنها كانت محظوظة بمشاركتها كبار النجوم خلال أعمالها منذ بدايتها في مسلسل أم كلثوم وصولا لأعمالها الأخيرة.

 

 

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منى الشاذلي الاعلامية مني الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية
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