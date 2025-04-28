الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سهر الصايغ ضيفة معكم منى الشاذلي الخميس

سهر الصايغ، فيتو
سهر الصايغ، فيتو

تحل الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل.

وتحكي الصايغ عن كواليس دور "برنسة" الذي أدته في مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان، والذي نالت عليه إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد.

دورها في مسلسل حكيم باشا

 

وتقول الصايغ إنها ترددت في البداية من قبول الدور قبل أن تستقر على أداءه، مشيرة إلى أن هناك خلطة سحرية في الدور بين الشر والكوميديا.

وتعتبر الصايغ أنها كانت محظوظة بمشاركتها كبار النجوم خلال أعمالها منذ بدايتها في مسلسل أم كلثوم وصولا لأعمالها الأخيرة.

 

كما تؤكد الصايغ إصرارها الدائم على خوض التجارب والتحديات الجديدة، والمذاكرة الدائمة لتقديم ما ينال إعجاب الجمهور ويحترم ذائقتهم، وتتحدث عن عملها كطبيبة أسنان واهتمامها بالاستمرار في المجال الطبي من خلال تواجدها بمستشفى قصر العيني وهو ما يسعدها بشدة لتواصلها المباشر مع المرضى والعمل على مساعدتهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سهر الصايغ الفنانة سهر الصايغ منى الشاذلي الاعلامية مني الشاذلي

مواد متعلقة

أبطال قهوة المحطة في ضيافة منى الشاذلي غدا
ads

الأكثر قراءة

وفاة جينا سلطان الغامضة تصيب النشطاء بالصدمة، والحزن يخيم على الوسط الفني

أول تعليق من التعليم على واقعة «مدرسة البحيرة»

هبات الرياح تصل لـ 90 كم في الساعة، الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

الأهلي يؤجل تكريم كولر لحين إنهاء أزمة الشرط الجزائي

زغلول صيام يكتب: كان عقل الأهلي فين لما تعاقد مع كولر وكان فين اتحاد الكرة مع فيتوريا والزمالك مع كبشة المدربين ؟ واللا هي دولارات من غير صاحب !!

وزير الصحة: زيادة في نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

بعد فقدانه الوعي، إخضاع لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي وإراحته 6 أيام

خدمات

المزيد

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

طن القصدير يسجل 37 ألف دولار بالبورصات العالمية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

في موسم حصاده.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المُلك تكليف وعلى الملوك أن يتقوا الله في رعيتهم

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم جمع الحصيات من مزدلفة لرمي الجمرات

فضائله وأنواعه وصيغه، كل ما تريد معرفته عن التسبيح في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية