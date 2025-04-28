سهر الصايغ ضيفة معكم منى الشاذلي الخميس

تحل الفنانة سهر الصايغ ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الخميس المقبل.

وتحكي الصايغ عن كواليس دور "برنسة" الذي أدته في مسلسل حكيم باشا خلال شهر رمضان، والذي نالت عليه إشادة كبيرة من الجمهور والنقاد.

دورها في مسلسل حكيم باشا

وتقول الصايغ إنها ترددت في البداية من قبول الدور قبل أن تستقر على أداءه، مشيرة إلى أن هناك خلطة سحرية في الدور بين الشر والكوميديا.

وتعتبر الصايغ أنها كانت محظوظة بمشاركتها كبار النجوم خلال أعمالها منذ بدايتها في مسلسل أم كلثوم وصولا لأعمالها الأخيرة.

كما تؤكد الصايغ إصرارها الدائم على خوض التجارب والتحديات الجديدة، والمذاكرة الدائمة لتقديم ما ينال إعجاب الجمهور ويحترم ذائقتهم، وتتحدث عن عملها كطبيبة أسنان واهتمامها بالاستمرار في المجال الطبي من خلال تواجدها بمستشفى قصر العيني وهو ما يسعدها بشدة لتواصلها المباشر مع المرضى والعمل على مساعدتهم.

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