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ثقافة وفنون

غدا، أحمد حسن يقدم أولى حلقات "الكابتن +"

أحمد حسن، فيتو
أحمد حسن، فيتو

تنطلق أولى حلقات برنامج “الكابتن +” على منصة DMC+ التابعة لشبكة قنوات DMC غدا الخميس.

ويقدم البرنامج الكابتن أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، ويعرض الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

برنامج الكابتن

يذكر أن أحمد حسن يقدم برنامج “الكابتن” على شاشة قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وأطلقت أمس  شبكة قنوات dmc منصتها الرقمية الجديدة dmc+ بباقة متنوعة من البرامج على مدار الأسبوع.

برامج متنوعة

 

وبدأت المنصة بثها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع الفيديوهات يوتيوب، بمحتوى يشمل 7 برامج متنوعة كالتالي:

 

1- برنامج "سيدات لكن ظرفاء"، تقديم الإعلامية سالي شاهين.

2- برنامج "سماعة وشماعة"، تقديم الإعلامية شرين عفت.

3- برنامج "طبخة في لبخة"، تقديم الإعلامية نهى عبد العزيز.

4- برنامج "جريمة مش سيما"، تقديم الإعلامية أيه جمال.

 

5- برنامج "الكابتن بلس"، تقديم الكابتن أحمد حسن.

6- برنامج "ميزو على الطريق" تقديم معتز عاطف.

7- برنامج "الرحلة"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي.

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