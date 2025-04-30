عثمان ديمبلي يغازل الكرة الذهبية بهذه الأرقام القياسية

ساهم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق باريس سان جيرمان، في تحقيق فوز مهم على حساب أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب الإمارات ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وسجل عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان هدف فريقه في مرمى أرسنال بالدقيقة 4.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، يعيش ديمبلي أفضل نسخة في مسيرته، بعد أن نجح في تحطيم كل أرقامه القياسية السابقة، حيث سجّل حتى الآن 33 هدفًا وقدّم 12 تمريرة حاسمة خلال 45 مباراة، متفوقًا بفارق كبير على موسمه الأفضل سابقًا في 2018-2019.

ديمبلي يتصدر ترتيب هدافي العالم في عام 2025 حتى الآن بـ25 هدفًا، كما يحتل صدارة هدافي الدوري الفرنسي بـ21 هدفًا، ويُواصل التألق في دوري أبطال أوروبا بتسجيله 8 أهداف وصناعته 3، معادلًا الرقم القياسي التهديفي التاريخي لـ كيليان مبابي مع باريس في المسابقة.

ومع بقاء محطات حاسمة في الموسم، مثل نهائي كأس فرنسا، نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا، وكأس العالم للأندية في يونيو، لا يزال لدى ديمبلي فرصة ذهبية لتعزيز رصيده من الألقاب والانفراد بسباق الكرة الذهبية حسب صحيفة ماركا الإسبانية.

ورغم وجود منافسين مثل فينيسيوس، بيلينجهام، لامين، رافينيا، وبيدري، إلا أن ديمبيلي بات في مركز متقدم في سباق الجائزة الأهم فرديًا في عالم كرة القدم.

كان باريس سان جيرمان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز بصعوبة على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل أربعة في ربع النهائي.

في حين تأهل أرسنال بعدما حقق مفاجأة بفوزه على ريال مدريد، حامل اللقب، بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء 7 مايو المقبل.

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